Ucraina Zelensky | Da Russia pronti nuovi attacchi a nostro settore energetico

Il presidente ucraino Zelensky ha comunicato che la Russia potrebbe intensificare gli attacchi al settore energetico dell'Ucraina. Durante una riunione dedicata all’energia, ha annunciato decisioni relative alle forze aeree del Paese, senza fornire dettagli specifici. Queste dichiarazioni evidenziano le tensioni in corso e la crescente preoccupazione per la sicurezza energetica dell’Ucraina in un contesto di conflitto.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato, durante una riunione sull’energia, una serie di decisioni riguardanti le forze aeree del Paese, senza però specificare di cosa di tratti. Lo riferisce Ukrainska Pravda, secondo cui il presidente ha affidato al nuovo ministro della Difesa, Mykhailo Fedorov, “incarichi specifici” riguardanti “il lavoro delle forze aeree e alla protezione dei cieli. Ci saranno decisioni”, ha dichiarato. Zelensky: “Usa capiscano che raid russi minano possibilità di pace”. “La delegazione ucraina è già negli Stati Uniti. Il loro compito principale è presentare un quadro completo e accurato di ciò che gli attacchi russi stanno causando. 🔗 Leggi su Lapresse.it

