La Russia a gennaio ha sganciato 5.717 bombe sull’Ucraina

A gennaio, l’aviazione russa ha lanciato 5.717 bombe sull’Ucraina. È il numero più alto registrato in un mese dall’inizio dell’invasione su vasta scala. La campagna aerea si è intensificata drasticamente, segnando un nuovo record di attacchi e aumentando la pressione sulla popolazione e le forze ucraine.

Nel gennaio 2026 l'aviazione russa ha intensificato in modo significativo la campagna aerea contro l'Ucraina, raggiungendo il livello mensile più alto dall'inizio dell'invasione su vasta scala. Secondo le analisi OSINT diffuse dal portale specializzato Militarnyi, in 31 giorni sono state sganciate 5.717 bombe aeree, con una media di 184 ordigni al giorno. Un aumento del 26% rispetto a dicembre. Il dato di gennaio segna un +26% rispetto a dicembre 2025, quando erano state registrate meno di 4.600 munizioni. Il totale supera anche i precedenti picchi dell'autunno scorso e della primavera 2025, confermando una tendenza chiara: Mosca fa sempre più affidamento sulle armi lanciate dall'aria per esercitare pressione costante sulle difese ucraine e colpire obiettivi in profondità.

