Roma 25 novembre 2025 – Da una parte la diplomazia dall’altra le armi. Mentre continuano le interlocuzioni sul piano di pace per l’Ucraina (dopo la proposta di Trump c’è stata quella della Ue) con segnali controversi da Mosca e da Kiev, continuano gli attacchi russi sul territorio ucraino. Nella notte ci sono stati pesanti raid con missili e droni su Kiev con un bilancio provvisorio di 7 morti e 13 ferit i. Ma le tensioni non si fermano al confine fra Urcaina e Russia. Alcuni droni avrebbero sconfinato nello spazio aereo della Romania che ha fatto alzare in volo aerei da combattimento. Segretario Stato Usa Marco Rubio a Ginevra: L'incontro più produttivo avuto finora sull'Ucraina La diretta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Pace e bombe: ad Abu Dhabi incontro Usa-Russia, pioggia di 430 droni sull'Ucraina. Sette morti a Kiev. Violato lo spazio aereo, la Romania fa decollare i caccia