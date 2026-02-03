Russia attacca l’Ucraina con bombe Zelensky annuncia conseguenze per i colloqui energetici

La Russia ha lanciato un nuovo attacco contro l’Ucraina, colpendo con bombe durante la notte tra il 2 e il 3 febbraio 2026. L’offensiva ha durato più di sei ore, interrompendo temporaneamente i negoziati sul settore energetico tra i due paesi. Zelensky ha già avvertito che ci saranno ripercussioni per i colloqui, ora messi in crisi dalla nuova escalation. La situazione rimane tesa e preoccupante, con la guerra che continua a mettere in crisi la stabilità della regione.

L’attacco russo sull’Ucraina ha interrotto la tregua energetica, con un massiccio bombardamento che si è protratto per oltre sei ore nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2026. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodimir Zelensky, che ha dichiarato che le conseguenze saranno immediate nei colloqui con la Russia. Gli attacchi hanno causato gravi danni all’infrastruttura del paese, in vista della ripresa degli incontri ad Abu Dhabi. L’Ucraina, ormai in grado di resistere a fronti duri, non ha mai più accettato una tregua, nemmeno temporanea, e le sue posizioni si sono accentuate. Le forze armate russe hanno colpito con intensità crescente, in attesa di un accordo o un accordo politico, e Zelensky lo ha definito un atto “inaccettabile”. 🔗 Leggi su Ameve.eu

