Leader mondiali in arrivo a Milano Cortina | eventi internazionali attirano personalità tra politica e royal family

Milano e Cortina d’Ampezzo si riempiono di personalità provenienti da tutto il mondo. Leader politici, membri delle royal family e rappresentanti di importanti nazioni arrivano per partecipare a eventi che attirano l’attenzione globale. La città si prepara a essere al centro di incontri e appuntamenti che potrebbero influenzare gli equilibri internazionali. Le strade si riempiono di security e di giornalisti pronti a seguire ogni mossa. È un momento di grande fermento, che mette in evidenza quanto l’Italia sia al centro della scena politica mondiale.

Milano e Cortina d'Ampezzo si preparano a ospitare uno dei momenti più intensi della diplomazia internazionale del ventunesimo secolo. Dal 6 febbraio, con la cerimonia d'apertura allo stadio di San Siro, inizia l'edizione delle Olimpiadi invernali 2026, un evento che non si limita a riunire gli atleti più forti del mondo, ma che attira anche una schiera di leader globali. Più di cinquanta capi di Stato e di governo, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il sovrano del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani e il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, hanno confermato la loro presenza.

