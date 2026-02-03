La risposta di Askatasuna dopo le violenze di Torino | Un successo al di là di tutte le aspettative

La risposta di Askatasuna alle violenze di Torino arriva forte e chiara. Dopo i disordini del 31 gennaio, il gruppo indipendentista parla di un successo che supera ogni aspettativa. Con un messaggio sui social, chiedono di non tergiversare più e di voltare pagina. La manifestazione, che si è svolta pochi giorni fa, ha riscosso più adesioni del previsto, lasciando intendere che la mobilitazione continua. La situazione resta tesa e si aspetta di capire quali saranno le prossime mosse di entrambe le parti.

