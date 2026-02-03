La risposta di Askatasuna dopo le violenze di Torino | Un successo al di là di tutte le aspettative

La risposta di Askatasuna alle violenze di Torino arriva forte e chiara. Dopo i disordini del 31 gennaio, il gruppo indipendentista parla di un successo che supera ogni aspettativa. Con un messaggio sui social, chiedono di non tergiversare più e di voltare pagina. La manifestazione, che si è svolta pochi giorni fa, ha riscosso più adesioni del previsto, lasciando intendere che la mobilitazione continua. La situazione resta tesa e si aspetta di capire quali saranno le prossime mosse di entrambe le parti.

Gli antagonisti prendono posizione con un post sui profili social del centro sociale: "I 50.000 scesi in piazza il 31 gennaio hanno fatto una proposta politica al paese. Hanno indicato una strada per rafforzare e allargare l’opposizione sociale all’attuale governo" Fassino (Pd): “A Torino violenza stile Br. Certa sinistra smetta di stare con i movimenti violenti” "La manifestazione del 31 gennaio ci dice che non è più tempo di equilibrismi". Con un post sui social Askatasuna prende posizione dopo il dibattito degli ultimi giorni a seguito delle violenze nel corso della manifestazione di sabato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Sabato a Torino si sono vissuti momenti di tensione e violenza.

Askatasuna definisce il corteo di sabato a Torino un successo, anche se la manifestazione è stata caratterizzata da violenze e danni.

