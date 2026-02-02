Askatasuna il comunicato | Sabato a Torino? Un successo al di là di tutte le aspettative

Sabato a Torino si sono vissuti momenti di tensione e violenza. La manifestazione, che avrebbe dovuto essere tranquilla, si è trasformata in un vero caos. Gruppi di persone si sono scontrati con le forze dell’ordine, creando disordini e danni in centro città. La polizia ha dovuto intervenire per calmare la situazione, mentre alcuni manifestanti sono stati fermati. La città si ritrova ora a fare i conti con le conseguenze di quella giornata.

Askatasuna ha diffuso un comunicato dai toni deliranti per commentare le violenze, gli orrori di sabato a Torino. I teppisti arrivano a definire quanto accaduto - per esempio le martellate a un poliziotto - " un successo al di là di tutte le aspettative ". Una follia, una vergogna, mentre la città e l'Italia ancora guardano sconvolti alle devastazioni e al brutale pestaggio dell'agente Alessandro Calista, 29 anni, padre di un bambino. Nel lungo testo pubblicato sui social, il centro sociale Askatasuna non mette nero su bianco una sola parola di autocritica a quanto avvenuto. Al contrario, gli scontri vengono rivendicati come prova di forza e di "resistenza" contro quello che viene descritto come "l'apparato repressivo messo in campo dal governo".

