A Parigi si svolge il Congresso di Eumans, dove cittadini di tutta l’Unione europea hanno consegnato oltre un milione e duecentomila firme. La loro pressione ha portato la Commissione Ue ad avere l’obbligo di rispondere sulla questione dell’aborto sicuro in Europa. È un segnale forte di come i cittadini possano influenzare le decisioni europee.

Un milione e duecentomila firme di cittadini di tutta l’Unione europea hanno prodotto un effetto preciso e verificabile: l’obbligo formale per la Commissione Ue di esprimersi sull’accesso all’aborto sicuro in Europa. È quanto avvenuto con “My Voice, My Choice”, l’iniziativa dei Cittadini Europei promossa anche da Eumans, che ha superato la soglia prevista dai Trattati Ue e che costringe le istituzioni europee a prendere posizione (il Parlamento lo ha fatto, ora tocca alla Commissione). Un caso raro, recente e concreto di cittadini che riescono a incidere direttamente sull’agenda politica di Bruxelles. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - “La riscossa europea parte dai cittadini”: a Parigi il Congresso di Eumans

Il centrodestra di Romano torna a spingere forte in vista delle prossime elezioni provinciali di Bergamo.

