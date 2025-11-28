Far rinascere piazza Achille Grandi che parte dai cittadini e dai loro amici a quattro zampe

“Ho presentato al Consiglio della seconda circoscrizione una mozione per avviare uno studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla creazione di un’area di sgambatura cani in piazza Achille Grandi - dichiara il consigliere Giuseppe Piazzese (Lavoriamo per Palermo) - primo passo concreto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

