Romano il centrodestra provinciale parte alla riscossa con Gafforelli | Andate a votare

Il centrodestra di Romano torna a spingere forte in vista delle prossime elezioni provinciali di Bergamo. Gafforelli invita i cittadini a votare, puntando tutto sulla sua candidatura per il nuovo presidente. La campagna si scalda e le strade si riempiono di cartelli e comizi, mentre gli avversari preparano le risposte. La sfida si fa più concreta, e il voto si avvicina.

Romano. Il centrodestra provinciale parte alla riscossa in vista delle elezioni del nuovo presidente della Provincia di Bergamo. E lo fa dalla Rocca Viscontea di Romano di Lombardia, dove, nel tardo pomeriggio di mercoledì 28 gennaio, ha preso ufficialmente il via la campagna elettorale a sostegno del candidato Gianfranco Gafforelli (già sindaco di Calcinate nonché ex presidente della Provincia) che, dal 2024, governa la città. Presenti all'incontro numerosi sindaci e amministratori locali, alcuni dei quali non riconducibili al centrodestra. Una vittoria, quella del centrodestra, che, nel corso dell'incontro, pare scontata o, almeno, in termini assoluti.

