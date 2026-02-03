La Rems da 20 posti è al completo e la ’lista d’attesa’ si allunga

La Rems di Empoli, con 20 posti disponibili, è al completo. La lista di attesa si allunga e ora conta 60 persone in attesa di ricovero. La struttura fatica a tenere il passo con le richieste provenienti dai distretti di Firenze e Perugia. La domanda supera di gran lunga l’offerta, creando una situazione difficile da gestire per le autorità locali.

EMPOLI Quarantasei posti disponibili a fronte di 60 in lista di attesa. Una bilancia che fatica a stare in equilibrio quella tra offerta e domanda per le Rems toscane, che devono dare risposta alle richieste di ricovero provenienti dai distretti di Firenze e Perugia. Lo rivela la relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2025. Le strutture che accolgono persone sottoposte a misura di sicurezza detentiva di natura psichiatrica sono due: quella di Volterra con 30 disponibilità (28 uomini e 2 donne), e quella di Empoli, in via Valdorme, con una capienza di 20 posti, di cui 3 donne. "Le due Rems del territorio toscano consentono di migliorare il livello e la tempestività delle risposte alle richieste di ricovero anche se non si ritiene saranno sufficienti a garantire appieno la domanda", si legge nel documento a firma della presidente vicaria della corte d’appello di Firenze, Isabella Mariani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

