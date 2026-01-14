Scuole al freddo si allunga la lista | Malore per un alunna al plesso Turrisi

Da palermotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le recenti segnalazioni di malori tra gli studenti, come quello verificatosi al plesso Turrisi, evidenziano le difficoltà legate alle basse temperature nelle scuole cittadine e provinciali. La questione riguarda sia studenti che lavoratori, costretti a frequentare ambienti spesso inadeguati e poco riscaldati. È necessario un intervento tempestivo per garantire condizioni di sicurezza e comfort adeguate nelle strutture scolastiche.

Scuole al freddo in città e in provincia: studenti e lavoratori costretti a condizioni inaccettabili. La denuncia arriva dalla Flc Cgil Palermo e dalla Fillea Cgil Palermo, che chiedono interventi immediati e trasparenza sullo stato dell’edilizia scolastica. “Ieri - si legge in una nota dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Temperature in calo, aule al freddo: più di un anno con i termosifoni rotti al plesso Setti Carraro

Leggi anche: Scala d’accesso al plesso pericolante, chiudono due scuole a Chiaia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La neve allunga le vacanze di Natale: raffica di scuole chiuse. A Macerata stop a lezioni e mercato.

scuole freddo allunga listaScuole al freddo, in classe temperature rigide e riscaldamenti difettosi. Studenti e prof protestano da Nord a Sud: assurdo fare lezione a 12 gradi! - In tutta Europa, la caduta libera delle temperature è coincisa con i giorni di rientro a scuola dopo le festività natalizie e di inizio anno. tecnicadellascuola.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.