Scuole al freddo si allunga la lista | Malore per un alunna al plesso Turrisi

Le recenti segnalazioni di malori tra gli studenti, come quello verificatosi al plesso Turrisi, evidenziano le difficoltà legate alle basse temperature nelle scuole cittadine e provinciali. La questione riguarda sia studenti che lavoratori, costretti a frequentare ambienti spesso inadeguati e poco riscaldati. È necessario un intervento tempestivo per garantire condizioni di sicurezza e comfort adeguate nelle strutture scolastiche.

Scuole al freddo in città e in provincia: studenti e lavoratori costretti a condizioni inaccettabili. La denuncia arriva dalla Flc Cgil Palermo e dalla Fillea Cgil Palermo, che chiedono interventi immediati e trasparenza sullo stato dell'edilizia scolastica.

SCUOLE AL FREDDO A MANFREDONIA di Alessandro Manzella facebook

Freddo nelle scuole superiori, la Città Metropolitana: "Rafforzato il coordinamento degli interventi" x.com

