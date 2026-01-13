Rapinese sui posti auto per residenti | Approvata nuova delibera che azzera la lista d' attesa in Ztl

Il Comune di Como ha approvato una nuova delibera sulle aree di sosta agevolata, che entra in vigore immediatamente. Questa misura, approvata lunedì 12 gennaio dalla giunta, ha come risultato principale la riduzione quasi totale delle liste d’attesa per i permessi residenti nelle zone a traffico limitato. Si tratta di un intervento volto a migliorare l’accessibilità e la fruibilità dei posti auto riservati ai residenti.

La nuova delibera approvata lunedì 12 gennaio dalla giunta del Comune di Como sulle Asa – aree di sosta agevolata - produce un effetto immediato: le liste d’attesa per i permessi residenti vengono quasi completamente svuotate. Un risultato che arriva dopo una ricognizione puntuale delle. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Rapinese "minaccia" i furbetti dei parcheggi per residenti: "Se avete un posto auto privato rischiate una denuncia penale" Leggi anche: Approvata la delibera che istituisce il nuovo elenco territoriale regionale del volontariato di Protezione civile Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il sindaco Rapinese a Etv: “Tariffe vulcano, i residenti mi stanno ringraziando”; Rapinese in tv: La tariffa vulcano funziona. Ma la sua consigliera comunale: I residenti sono nella m...; Rivoluzione parcheggi in piazza Volta dal 7 gennaio: 158 posti moto e nessun parcheggio per auto; Addio ai posti moto per gli studenti dei licei Volta e Ciceri. Posti auto per i residenti, 53 comaschi senza un parcheggio. Il sindaco Rapinese: “Meglio di ogni più rosea previsione” - Posti auto per i residenti, dopo la “tariffa vulcano” ecco un altro capitolo che scuote Como. espansionetv.it

Rapinese in tv: “La tariffa vulcano funziona”. Ma la sua consigliera comunale: “I residenti sono nella m…” - Una clamorosa (e vigorosa) contestazione durante la diretta tv al sindaco di Como, Alessandro Rapinese, sul tema parcheggi. comozero.it

Il sindaco Rapinese a Etv: “Tariffe vulcano, i residenti mi stanno ringraziando” - Il sindaco di Como Alessandro Rapinese è tornato, come ogni venerdì sera, ospite in diretta a Espansione Tv. espansionetv.it

Como e i nuovi posti gratis per le moto: “A mezzanotte tutti parcheggiati. La foto è sfocata, ecco perché”. Poi un'altra immagine. Articolo nel primo commento - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.