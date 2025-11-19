I lampioni nel quartiere sono spenti i ladri smontano le auto e rubano le batterie elettriche nei garage

“Abbiamo notato che quando salta l'illuminazione nel quartiere, poi i ladri entrano in azione e saccheggiano i garage dei condomini. È una prassi che va avanti da un anno”. A parlare a RomaToday è Andrea, uno dei residenti dei palazzi che affacciano su via Galvano della Volpe, ma non è l'unica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

