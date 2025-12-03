Mamma denuncia gli abusi dell' ex sui figli e i servizi sociali le vietano di vedere il suo bimbo che sta per morire | Sistema disumano

Francesca, mamma di Brescia, affida al Corriere della Sera il suo sfogo. La donna racconta di essere stata accusata di reato ostativo dopo aver denunciato abusi sessuali da parte. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Mamma denuncia gli abusi dell'ex sui figli e i servizi sociali le vietano di vedere il suo bimbo che sta per morire: «Sistema disumano»

Altre letture consigliate

Giovane mamma denuncia l'ex compagno di 24 anni: "Ha picchiato il nostro bambino con una cintura" ift.tt/BOfqwQa Vai su X

Cagliari, mamma di ragazza disabile denuncia: “Oss si rifiuta di schiacciare banana a scuola. Mia figlia senza merenda”: OSSnews24 - La notizia di un singolare caso di disagio arriva da una scuola di Cagliari, segnatalo da alcune testate locali, e L'articolo Ca - facebook.com Vai su Facebook

Brescia, servizi sociali vietano alla madre di vedere figlio di 9 anni morente. Difesa Donna denuncia: «Sistema disumano» - Francesca, mamma bresciana, affida al Corriere della Sera il suo sfogo. Scrive msn.com

Bambina di 8 anni prelevata da scuola e portata via dalla sua mamma: «Ridatemi mia figlia, non la vedo da 9 mesi» - «Non vedo mia figlia dal vivo dall’11 febbraio, da quando sono andati a prelevarla da scuola e l’hanno portata in una casa famiglia». Riporta ilgazzettino.it

Bimba prelevata da scuola e portata in una comunità a Trieste, la denuncia della mamma: “Non la vedo da febbraio” - A 8 anni è stata prelevata dalla sua classe in una scuola di Trieste per essere trasferita in una casa famiglia. Si legge su fanpage.it

Abusi sulla figlia di 12 anni della ex moglie, arrestato 41enne: «Violentata per oltre un anno». Lei ha raccontato tutto alla mamma - Avrebbe abusato della figlia della sua ex moglie, una bambina di 12 anni, per oltre un anno, dall'aprile 2024 a luglio 2025: per questo un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri su ordine ... Si legge su leggo.it

Violenza sessuale in via Molino delle Armi a Milano: 24enne denuncia gli abusi all'uscita dalla discoteca - La ragazza ha raccontato di essere stata violentata da un 22enne, ora denunciato a piede libero. Come scrive milano.corriere.it

Alessandra Cuevas: chi è?/ Gli abusi subiti a 8 anni e l’omicidio della madre dopo la denuncia - Alessandra Cuevas, chi è l'ospite di Verissimo: vittima di abusi all'età di 8 anni, vide morire la madre che denunciò il suo aguzzino ... Si legge su ilsussidiario.net