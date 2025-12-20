Salvini | Ruspe sui centri sociali covi di delinquenti
"Da una parte donne e uomini in divisa, che difendono la legalità. Dall'altra parte i soliti violenti, figli di papà frustrati e falliti, che oggi hanno mandato sette agenti all’ospedale. Lo sgombero di Askatasuna è solo l’inizio. Ruspe sui centri sociali covi di delinquenti", ha scritto su Facebook il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, postando un video degli scontri alla manifestazione di oggi a Torino dove gli antagonisti hanno messo ferro a fuoco la città incendiando cassonetti, lanciando pezzi di asfalto, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine. Intanto sale a nove il bilancio degli agenti di polizia rimasti feriti nel corso degli scontri avvenuti a Torino nel pomeriggio vicino al centro sociale Askatasuna sgomberato giovedì all'alba. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
