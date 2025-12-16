Genova esclude Primocanale dai fondi per la comunicazione istituzionale L’editore pro Toti attacca la sindaca Salis | Da noi solo imparzialità

Genova esclude Primocanale dai fondi per la comunicazione istituzionale, scatenando le polemiche tra l’editore e la sindaca Salis. Mentre l’emittente denuncia una mancanza di equità, la prima cittadina ribadisce l’impegno all’imparzialità e alla rotazione, sottolineando la volontà di garantire un'informazione pluralista e trasparente.

La sindaca di Genova Silvia Salis risponde a Primocanale, emittente feudo del fu totismo, che nei giorni scorsi aveva denunciato il taglio della comunicazione istituzionale da parte della nuova giunta di centrosinistra: “Nessuna esclusione o discriminazione, semmai la necessità di applicare pienamente i principi di imparzialità, rotazione e pluralismo, più di quanto è stato fatto nel recente passato. Faccio un augurio a me stessa: che durante la mia amministrazione nessun editore sia coinvolto in procedimenti per finanziamento illecito ai partiti ”. La polemica era nata da una lettera aperta dell’editore, l’ex senatore montiano Maurizio Rossi, secondo cui Salis avrebbe indebitamente escluso la sua rete senza ragioni apparenti, lamentando che la motivazione potesse essere la linea editoriale sgradita. Ilfattoquotidiano.it

