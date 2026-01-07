Il manager di Mickey Rourke | Nessuna truffa con la raccolta fondi volevamo solo salvarlo dallo sfratto
Il manager di Mickey Rourke ha chiarito che la raccolta fondi avviata per l’attore non è una truffa, ma un tentativo di aiutarlo a evitare lo sfratto. La campagna è stata creata con l’obiettivo di sostenere Rourke in un momento difficile, garantendogli la stabilità abitativa senza finalità di lucro o inganni.
Nessuna truffa. La raccolta di soldi per Mickey Rourke, l'attore americano che rischia di finire sul lastrico, è stata fatta per salvarla dallo sfratto. A precisarlo è il manager. Le parole del manager. Momenti di grande difficoltà economica per Mickey Rourke. L'attore statunitense, 73 anni, icona degli anni Ottanta con film come Nove settimane e mezzo e Orchidea selvaggia e candidato all'Oscar nel 2009 per The Wrestler, ha rischiato lo sfratto dalla sua abitazione a Los Angeles, una villa spagnola che lo ospitava da oltre un decennio. A causa di difficoltà finanziarie, la sua manager da nove anni, Kimberly Hines, insieme all'assistente, ha avviato domenica scorsa una raccolta fondi su GoFundMe per evitare che l'attore finisse in strada.
