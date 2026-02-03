La Preside 2 si farà? L’indiscrezione sulla serie con Luisa Ranieri

La fiction “La Preside” con Luisa Ranieri si è conclusa lo scorso 2 febbraio. La serie, molto amata dal pubblico, ha mandato in onda l’ultima puntata su Rai 1. Ora, si parla di una possibile seconda stagione, ma nulla è ancora deciso. I fan sperano in un seguito, mentre la produzione non ha ancora dato risposte ufficiali.

La fiction La Preside, con protagonista Luisa Ranieri, si è chiusa lo scorso 2 febbraio 2026 con la quarta e ultima puntata in onda su Rai 1. La serie, che porta in scena una storia forte e di grande ispirazione, ha conquistato milioni di spettatori, ottenendo ottimi ascolti. Il racconto della dirigente scolastica ispirato alla vita reale di Eugenia Carfora ha colpito pubblico e critica, facendo nascere dibattiti su un possibile futuro della serie e sulla possibilità di una seconda stagione. La Preside 2 si farà? La Preside?2 si farà? Cosa sappiamo. La domanda sul futuro de La Preside circola ormai da tempo fra i fan: ci sarà davvero una stagione?2? Al momento non esiste una conferma ufficiale da parte di Rai Fiction o della produzione, ma il riscontro di pubblico apre la porta ad un possibile rinnovo. 🔗 Leggi su Dilei.it

