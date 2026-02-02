La Preside 2 si farà la seconda stagione ? Luisa Ranieri torna con Lolita Lobosco 4

La domanda sulla seconda stagione de La Preside 2 rimane aperta. Dopo l’ultima puntata andata in onda il 2 febbraio 2026 su Rai 1, nessuna conferma ufficiale arriva dalla produzione. La fiction, con Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco, si è confermata tra le più seguite di questa prima parte dell’anno. Ora i fan aspettano notizie sul futuro della serie.

La Preside 2 si farà la seconda stagione?. Il 2 febbraio 2026 c’è l’ultima puntata de La Preside su Rai 1, una delle fiction più viste di questo inizio di stagione. Luisa Ranieri ha interpretato Eugenia Carfora, la vera preside dell’Istituto di Caivano. Dopo l’ultima puntata, il numeroso pubblico si chiede già se La Preside 2 si farà. Ci sarà una seconda e quando esce (in caso di conferma). Perché La Preside 2 non ci sarà?. La Preside 2 non si farà e se avesse avuto una seconda stagione, sarebbe andata in onda sicuramente nel prossimo anno. Il progetto della fiction La Preside, nato da un’idea del documentario di Domenico Iannacone su Rai 3, avrà un inizio e una fine con la prima e unica stagione. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Luisa Ranieri ha annunciato il ritorno di “Le indagini di Lolita Lobosco” su Rai Uno.

La Preside, interpretata da Luisa Ranieri, torna su Rai 1 con la seconda puntata.

