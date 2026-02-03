La Preside 2 si farà? Tutto quello che sappiamo sul futuro della fiction con Luisa Ranieri su Rai 1

Luisa Ranieri nei panni de “ La Preside ” ha salutato tra lacrime quasi 5 milioni di telespettatori su Rai1. Un successo straordinario per la fiction ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora che ha conquistato il cuore del pubblico italiano. La Preside 2 stagione si farà su Rai 1?. E’ terminata la prima stagione de “ La Preside “, la serie tv con protagonista Luisa Ranieri e liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano. L’ultima puntata ha incollato alla tv 4.633.000 spettatori con uno share del 27.3%. Un epilogo che ha emozionato milioni di italiani e telespettatori che stanno chiedendo a gran voce una seconda stagione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

La conferma ufficiale non arriva ancora, ma sembra ormai certo che la fiction con Luisa Ranieri avrà una seconda stagione.

