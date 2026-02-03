La Premier League si conferma il campionato più ricco. Con il mercato invernale chiuso, si parla di una spesa totale di 442 milioni di euro. Anche quest’anno, i club della prima divisione inglese hanno investito più di tutti gli altri campionati europei, sottolineando ancora una volta la loro capacità di spendere senza limiti. Ora le squadre si preparano a tornare in campo, sperando che gli investimenti portino i risultati sperati.

Finita anche questa sessione invernale di mercato, è tempo di tirare le somme. Lo fa As, sottolineando come la Premier sia ancora una volta il campionato dove si è speso di più. La Premier si conferma il campionato più ricco. Si legge su As: Quello che è stato una costante negli ultimi anni si è ripetuto anche in questo mercato di gennaio. La Premier League resta la vera superlega europea, con un ritmo di acquisti e un potere economico molto superiore rispetto al resto dei grandi campionati. Ieri ha chiuso il mercato con una spesa di 442 milioni di euro, lontanissima dalla Serie A (237), dalla Ligue 1 (101), dalla Bundesliga (97) e dalla Liga (74,9). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La Premier si conferma il campionato dei paperoni: ha chiuso il mercato invernale con una spesa complessiva di 442 milioni

