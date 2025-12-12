Più sicurezza con la ripresa delle frane dei canali La spesa complessiva sarà di 190mila euro

La Giunta comunale di Copparo ha approvato interventi per la ripresa delle frane lungo i canali consortili, con una spesa complessiva di 190mila euro. L'iniziativa, definita nell’ambito di una convenzione con il Consorzio di Bonifica di Ferrara, mira a migliorare la sicurezza dei territori interessati.

Dalla Giunta comunale di Copparo, nell’ultima seduta dello scorso 9 dicembre, è arrivato il via libera a nuovi interventi di ripresa delle frane lungo i canali consortili da realizzare nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara. La spesa complessiva prevista è di 190mila euro che saranno equamente suddivisi tra Comune e Consorzio, in forza di quanto previsto dalla medesima convenzione. Gli interventi, appaltati dal Consorzio di Bonifica di Pianura di Ferrara, interesseranno il Condotto Riviera in via Riviera, il Canale Naviglio in via Pizzinardi, lo Scolo Cattarusco in via Cattarusco, lo Scolo Brusabò Alto in via Valle e il Collettore Acque Alte in via Faccini per un totale di 430 metri lineari di sponde che verranno ripristinate tramite la posa di materiale lapideo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it