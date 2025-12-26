Rob Reiner Martin Scorsese ricorda il collega e amico | Fin da subito eravamo andati d' accordo
Il regista ha condiviso un affettuoso ricordo di Reiner, ricordando le reazioni dopo il primo incontro con il filmmaker americano. Martin Scorsese ha reso omaggio agli amici Rob e Michele Reiner tra le pagine del The New York Times. Il regista era infatti molto amico del collega e di sua moglie, coppia che è stata uccisa nella propria casa, secondo le accuse, dal loro figlio Nick. Scorsese e la sua amicizia con Reiner Il filmmaker ha raccontato di aver conosciuto Rob Reiner all'inizio degli anni '70, stringendo subito con lui un legame amichevole. Martin Scorsese ha dichiarato: "Era mio amico, e lo era anche Michele. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Martin Scorsese ricorda gli anni in seminario: "Sono stato cacciato dai preti"
Leggi anche: Rob Reiner, Albert Brooks sotto shock: "Era il mio più vecchio e caro amico"
Rob Reiner, con il successo di “Harry ti presento Sally” ha rivoluzionato la commedia romantica; Ottime notizie per i fan di Heated Rivalry: ecco il futuro della serie; Martin Scorsese ricorda la tenera scena di Rob Reiner in Il lupo di Wall Street: Mi spezza il cuore; Leonardo DiCaprio dice che non farà mai il regista perché non potrà mai avvicinarsi a quello che fa Scorsese.
Rob Reiner, Martin Scorsese ricorda il collega e amico: "Fin da subito eravamo andati d'accordo" - Il regista ha condiviso un affettuoso ricordo di Reiner, ricordando le reazioni dopo il primo incontro con il filmmaker americano. movieplayer.it
Martin Scorsese describes Rob Reiner's death as 'an obscenity' in heartfelt open letter - Martin Scorsese penned an emotional tribute to Rob Reiner and Michele Singer Reiner, who were found stabbed to death in their Brentwood home on December 14. msn.com
Martin Scorsese Remembers Rob Reiner, Calls His Murder 'an Obscenity' - Scorsese remembered casting Rob Reiner to play Leonardo DiCaprio’s dad in “The Wolf of Wall Street,” saying he “immediately” thought of the late director for the role because “he could improvise with ... msn.com
Nel 1987 Rob Reiner, insieme a Martin Shafer, Andrew Scheinman, Glenn Padnick e Alan Horn, fonda la Castle Rock Entertainment. Il nome è un omaggio a Castle Rock, la città immaginaria che ritorna nei racconti di Stephen King. Reiner nasce come produt - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.