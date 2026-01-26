A Milano un ragazzo è stato ucciso da un agente di polizia

In un episodio ancora avvolto nel mistero, a Milano un giovane è stato ucciso da un agente di polizia. Le circostanze precise non sono ancora chiare, anche se si ipotizza che il ragazzo si fosse avvicinato agli agenti con un'arma, la cui natura resta da verificare. La vicenda solleva interrogativi sulla gestione della situazione e sulle modalità operative delle forze dell’ordine.

Un ventenne è stato ucciso da un agente della polizia a Rogoredo, un quartiere nella periferia sud di Milano. Per il momento ci sono poche informazioni: si sa quello che ha riferito la polizia, e cioè che il ragazzo si sarebbe avvicinato a una pattuglia che stava effettuando controlli antidroga, puntando una pistola contro gli agenti; a quel punto uno di loro avrebbe sparato un colpo, uccidendolo. Non è chiaro se l’arma nelle mani del ragazzo fosse vera. L’omicidio è avvenuto in via Giuseppe Impastato attorno alle 18. Fonti della polizia hanno detto che il ragazzo era «un soggetto straniero noto alle forze dell’ordine». 🔗 Leggi su Ilpost.it

