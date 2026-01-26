In un episodio a Milano, un uomo è stato ucciso da un agente di polizia. Le circostanze sono ancora poco chiare, ma si ipotizza che l’uomo si sia avvicinato agli agenti con una pistola, la cui autenticità rimane da verificare. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

Un uomo di 28 anni è stato ucciso da un agente della polizia a Rogoredo, un quartiere nella periferia sud di Milano. Ci sono poche informazioni: si sa quello che ha riferito la polizia, e cioè che l’uomo si sarebbe avvicinato a una pattuglia che stava effettuando controlli antidroga, puntando una pistola contro gli agenti; a quel punto uno di loro avrebbe sparato un colpo, uccidendolo. Non è chiaro se l’arma nelle mani dell’uomo fosse vera. L’omicidio è avvenuto in via Giuseppe Impastato attorno alle 18. Fonti della polizia hanno detto che era «un soggetto straniero noto alle forze dell’ordine». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it

#Milano-Uccisione || In un episodio ancora avvolto nel mistero, a Milano un giovane è stato ucciso da un agente di polizia.

A Milano, nel tardo pomeriggio, un ragazzo di circa 20 anni è stato colpito e deceduto durante una sparatoria.

Un uomo ucciso dalla polizia a Milano. Gli agenti: 'Era armato'Avrebbe puntato un'arma verso gli agenti, secondo una prima verifica era a salve. Piantedosi: 'Non diamo scudi immunitari a nessuno'. Salvini: 'Sono dalla parte del poliziotto' (ANSA) ... ansa.it

Milano, 20enne ucciso da agenti in borghese a San Donato: Era armatoÈ successo intorno alle 18 di oggi, 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato. Secondo quanto si apprende, gli uomini delle forze dell'ordine stavano svolgendo un servizio antidroga. Il giovane, di ... tg24.sky.it

Il ventenne morto oggi in via Impastato, a Milano, secondo le prime informazioni è stato ucciso da una pattuglia di agenti in borghese. Secondo una prima ricostruzione della Polizia, l'uomo, un nordafricano, ha incrociato una pattuglia della Volante impegnat facebook

