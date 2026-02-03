Durante i Grammy Awards, Sabrina Carpenter ha scatenato le critiche della PETA per aver usato un uccello vivo durante la sua esibizione. L’organizzazione animalista ha definito l’uso “stupido” e “crudele”, attirando l’attenzione su quello che molti considerano un gesto inappropriato. La cantante, nonostante le numerose candidature, non ha portato a casa nessun premio.

Nonostante fosse una delle artiste con il maggior numero di candidature ai Grammy Awards 2026, Sabrina Carpenter è tornata a casa a mani vuote. La popstar, tuttavia, è stata la protagonista di una una delle performance più elaborate della serata, che l’ha vista esibirsi sulle note di Manchild in un enorme set in stile aeroporto retrò. La PETA, tuttavia, non sembra avet gradito il momento musicale, nel quale è stato coinvolto anche un uccello vivo. Poco prima di Sabrina, gli artisti di apertura ROSÉ e Bruno Mars, che hanno cantato il loro successo APT. L’ex attrice di Girl Meets World non ha vinto alcun premio, sebbene fosse in lizza per sei premi, tra cui quello per la canzone dell’anno per Manchild, e quello per il disco dell’anno ( Man’s Best Friend ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La PETA critica Sabrina Carpenter per l’uso “stupido” e “crudele” di un uccello vivo durante la sua esibizione ai Grammy Awards

Sabrina Carpenter ha sollevato molte polemiche durante i Grammy Awards.

La serata dei Grammy Awards 2026 si è trasformata in una passerella di stile con abiti vistosi e sorprendenti.

