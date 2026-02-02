Sabrina Carpenter e la colomba bianca ai Grammy Awards | secondo la Peta un' esibizione insensata e crudele

Sabrina Carpenter ha sollevato molte polemiche durante i Grammy Awards. La popstar americana ha portato sul palco una colomba bianca, che ha tenuto tra le mani mentre cantava. Peta, l’organizzazione internazionale per i diritti degli animali, ha subito criticato l’esibizione, definendola «insensata e crudele». La scena ha scatenato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli appassionati di musica.

Domenica 1 febbraio, sul palco del Crypto.com Arena di Los Angeles, la 26enne Sabrina Carpenter, ha cantato la sua hit Manchild tenendo sul finale il volatile le mani. Lo sfruttamento della colomba ai fini della performance è stato duramente criticato dall’associazione People for the Ethical Treatment of Animals. Sul profilo X di Peta è apparso questo post: «Ehi Sabrina, portare un uccello vivo sul palco dei Grammy è stupido, ottuso, insensato e crudele!», ha scritto l’organizzazione, allegando un’immagine della pop star con in mano la colomba. «Luci abbaglianti, rumore assordante e il contatto umano causano paura e stress a un animale che dovrebbe volare libero nel cielo aperto», ha aggiunto PETA. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

