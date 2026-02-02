I look ai Grammy Awards 2026 dalle piume di Lady Gaga ai cristalli di Sabrina Carpenter

La serata dei Grammy Awards 2026 si è trasformata in una passerella di stile con abiti vistosi e sorprendenti. Lady Gaga ha sfoggiato un look con piume, mentre Sabrina Carpenter ha brillato con un vestito decorato di cristalli. Tra nude look e outfit audaci, i protagonisti hanno mostrato una varietà di scelte che hanno catturato l’attenzione di tutti. Da Chappell Roan a Heidi Klum, sono stati molti a mettere in mostra capi che resteranno nella memoria.

Nude look, piume, cristalli: il red carpet dei Grammy Awards 2026 è stato una sfilata. Da Chappell Roan a Heidi Klum, ecco tutti gli outfit della serata.

