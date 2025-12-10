Proiezione speciale di Tornando a Est in sala uno degli attori e il regista

Cesenatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 10 dicembre al Cinema Rex di Cesenatico si terrà una proiezione speciale di

Per la rassegna “Riusciranno i nostri eroi – i nuovi autori italiani incontrano il pubblico”, mercoledì 10 dicembre, al Cinema Rex di Cesenatico, viene proiettato il film "Tornando a Est" di Antonio Pisu con Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Costantini, Cesare Bocci e Zachary Baharov. Per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Ecco i vip alla proiezione speciale del film Agon a Bologna

’Zvanì’, proiezione speciale a San Mauro

"Top Gun" torna sul grande schermo: proiezione speciale in Ancona con la versione rimasterizzata in 4K

Finale di Piazze di Cinema. Omaggio a ’Tornando a Est’ - Silvio Soldini e le proiezioni di ’Pane e tulipani’ e ’Le assaggiatrici’. Scrive ilrestodelcarlino.it