Proiezione speciale di Tornando a Est in sala uno degli attori e il regista
Mercoledì 10 dicembre al Cinema Rex di Cesenatico si terrà una proiezione speciale di
Per la rassegna “Riusciranno i nostri eroi – i nuovi autori italiani incontrano il pubblico”, mercoledì 10 dicembre, al Cinema Rex di Cesenatico, viene proiettato il film "Tornando a Est" di Antonio Pisu con Lodo Guenzi, Matteo Gatta, Jacopo Costantini, Cesare Bocci e Zachary Baharov. Per. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Ecco i vip alla proiezione speciale del film Agon a Bologna
’Zvanì’, proiezione speciale a San Mauro
"Top Gun" torna sul grande schermo: proiezione speciale in Ancona con la versione rimasterizzata in 4K
ZOOTROPOLIS 2– PROIEZIONE SPECIALE GRATUITA! Anche questo Natale abbiamo pensato ad una proiezione gratuita per tutti voi bimbi: il nuovo capitolo di Zootropolis! Sabato 27 Dicembre alle ore 14.30 al Cinema-Teatro Leone si svolgerà la proie Vai su Facebook
Proiezione speciale di "Put Your Soul on Your Hand and Walk" con Francesca Albanese. Domenica 30 novembre alle ore 17.00 al Cinema Farnese di Roma. rbcasting.com/?p=157969 Vai su X
Finale di Piazze di Cinema. Omaggio a ’Tornando a Est’ - Silvio Soldini e le proiezioni di ’Pane e tulipani’ e ’Le assaggiatrici’. Scrive ilrestodelcarlino.it
Lite per i cani degenera, accoltellamento a Foligno: l’aggressore è un noto ingegnere e dirigente comunale ilfattoquotidiano.it
Conte e Mourinho hanno sotterrato l’ascia di guerra nel 2018, ma hanno già ricominciato a punzecchiarsi ilnapolista.it
Lulu Guinness, regina d'eccentricità, sposa a 65 anni con un abito fuori dagli schemi vanityfair.it
Conte sceglie la stessa formazione: a Lisbona per sfatare il tabù forzazzurri.net
Decine di trattori e veicoli rubati, smantellata banda di albanesi imolaoggi.it
Passeggiata nello Spazio della Shenzhou-21: astronauti cinesi ispezionano la stazione lapresse.it