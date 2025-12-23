Zootropolis 2 e Primavera in programmazione al Cinema Moderno di Savignano

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cinema Moderno di Savignano riprende la sua programmazione con film per famiglie. Tra gli appuntamenti, “Zootropolis 2” sarà proiettato venerdì 26 e domenica 28 dicembre alle 15. La sala propone una varietà di titoli adatti a tutte le età, offrendo un’occasione di intrattenimento e svago durante le festività natalizie.

La programmazione cinematografica del Moderno di Savignano sul Rubicone torna con il cinema per le famiglie: “Zootropolis 2” sarà in sala venerdì 26 e domenica 28 dicembre alle 15.30. Il nuovo capitolo animato riporta sul grande schermo l’energia della metropoli popolata da animali, tra misteri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Per tutto dicembre al Cinema moderno di Savignano una ricca programmazione di titoli

Leggi anche: Al cinema teatro Moderno di Savignano si contano 400 abbonati: sold out per il cartellone teatrale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Natale al cinema a Limone Piemonte: riapre il cine-teatro Alla Confraternita.

zootropolis 2 primavera programmazioneUn Natale da trascorrere al Cinema a Limone Piemonte - teatro “Alla Confraternita” il film di animazione “Zootropolis 2” e il gran ritorno di “Avatar Fuoco e Cenere” ... cuneodice.it

Box Office | Zootropolis 2 non si ferma più: oltre 1 miliardo di dollari - Record per Disney Animation: il film più visto del 2025 supera il primo capitolo. universalmovies.it

zootropolis 2 primavera programmazioneZootropolis 2 supera i 12 milioni, Pio e Amedeo al top della stagione - Mentre Zootropolis 2 continua la sua marcia trionfale al botteghino, superando in Italia i 12 milioni in tre settimane di programmazione, Pio e Amedeo con Oi Vita Mia si fregiano del titolo di miglior ... ansa.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.