Zootropolis 2 e Primavera in programmazione al Cinema Moderno di Savignano
La programmazione cinematografica del Moderno di Savignano sul Rubicone torna con il cinema per le famiglie: “Zootropolis 2” sarà in sala venerdì 26 e domenica 28 dicembre alle 15.30. Il nuovo capitolo animato riporta sul grande schermo l’energia della metropoli popolata da animali, tra misteri. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Natale al cinema a Limone Piemonte: riapre il cine-teatro Alla Confraternita.
Un Natale da trascorrere al Cinema a Limone Piemonte - teatro “Alla Confraternita” il film di animazione “Zootropolis 2” e il gran ritorno di “Avatar Fuoco e Cenere” ... cuneodice.it
