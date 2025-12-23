Zootropolis 2 e Primavera in programmazione al Cinema Moderno di Savignano

Il Cinema Moderno di Savignano riprende la sua programmazione con film per famiglie. Tra gli appuntamenti, “Zootropolis 2” sarà proiettato venerdì 26 e domenica 28 dicembre alle 15. La sala propone una varietà di titoli adatti a tutte le età, offrendo un’occasione di intrattenimento e svago durante le festività natalizie.

