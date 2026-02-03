La nuova piazza Maradona? Una straordinaria sala d’attesa di uno studio odontoiatrico

La nuova piazza Maradona è stata descritta dall’imprenditore Enrico Ditto come una “straordinaria sala d’attesa” di uno studio odontoiatrico. Dopo aver visto i rendering dello slargo, situato nei Quartieri Spagnoli, Ditto non ha nascosto le sue critiche. Dice che i lavori hanno cancellato l’unicità del luogo, sostituendola con blocchi di cemento uguali a quelli visti ovunque nel mondo. La piazza, che ora attira molte persone come meta turistica, sembra aver perso il carattere speciale che aveva prima.

