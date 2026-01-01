Fa il dentista ma ha solo il diploma | nella cucina la sala d'attesa dello studio abusivo
A Palermo, un uomo esercitava come dentista in uno studio domestico senza aver conseguito la laurea o ottenuto le necessarie autorizzazioni. La sua attività si svolgeva in una cucina, dove era allestita anche una sala d’attesa, rappresentando un esempio di esercizio abusivo della professione odontoiatrica.
A Palermo esercitava la professione di odontoiatra nel suo studio casalingo senza avere la laurea né le autorizzazioni. Scoperto dai Carabinieri mentre si trovava con una paziente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Falso dentista in studio abusivo: 63enne arrestato dalla Finanza
Leggi anche: Dentista bresciano abusivo: smascherato dai Nas, lo studio è sotto sequestro
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.