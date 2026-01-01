Fa il dentista ma ha solo il diploma | nella cucina la sala d’attesa dello studio abusivo
A Palermo, un uomo esercitava illegalmente la professione di dentista nel proprio studio casalingo, senza laurea né autorizzazioni ufficiali. La sua attività si svolgeva in un ambiente domestico, con una sala d’attesa improvvisata nella cucina. Questa situazione evidenzia i rischi di pratiche non autorizzate nel settore odontoiatrico e la necessità di rispettare le normative per garantire sicurezza e qualità ai pazienti.
A Palermo esercitava la professione di odontoiatra nel suo studio casalingo senza avere la laurea né le autorizzazioni. Scoperto dai Carabinieri mentre si trovava con una paziente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
