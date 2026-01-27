Si avvicina il lancio di Artemis 2 verso la Luna | astronauti entrati in quarantena

L’avvicinarsi del lancio di Artemis 2 segna un passo importante per l’esplorazione lunare. Quattro astronauti, tra NASA e agenzie partner, sono entrati in quarantena in preparazione della missione prevista tra febbraio 2026. Questa fase rappresenta un passaggio fondamentale per garantire il successo della missione e la sicurezza di tutti i partecipanti.

Tre astronauti della NASA e uno dell'Agenzia spaziale canadese sono entrati in quarantena in vista della prima finestra di lancio utile di Artemis 2 verso la Luna, prevista tra il 6 e l'8 febbraio 2026. Cos'è l'Health Stabilization Program (HSP) e cosa potranno fare gli astronauti in attesa della storica missione.🔗 Leggi su Fanpage.it

