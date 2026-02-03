La multivisione di Mario Costa

La multivisione di Mario Costa ha attirato l’attenzione del pubblico giovedì sera in centro città. L’autore ha presentato il suo lavoro, mescolando immagini e musica, creando un’esperienza coinvolgente. Molti spettatori sono rimasti colpiti dalla cura tecnica e dalla sensibilità narrativa che Costa mette in ogni suo progetto. La serata si è conclusa con applausi e promesse di nuove esibizioni.

Mario Costa è un autore che si contraddistingue soprattutto per approccio artistico, sensibilità narrativa e cura tecnica nella multivisione. Il suo scopo principale è promuovere e valorizzare la multivisione creando proiezioni audiovisive dal forte impatto.

