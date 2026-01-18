Douglas Costa al Chievo Verona | svelato il retroscena del suo ritorno in Italia C’entra Mario Balotelli!

L’arrivo di Douglas Costa al Chievo Verona rappresenta un passo importante nel suo percorso professionale, con un accordo temporaneo di sei mesi prima di trasferirsi a Dubai. La decisione è stata influenzata anche dall’intervento di Mario Balotelli, che ha facilitato il ritorno dell’ex Juve in Italia. Questa scelta evidenzia un momento di transizione nella carriera di Costa, che si prepara ad affrontare nuove sfide nel mondo del calcio.

Douglas Costa al Chievo Verona, l’ex Juve riparte dalla D grazie a Balotelli: accordo ponte di sei mesi prima del futuro a Dubai. Ci sono trattative di mercato che sfidano ogni logica preesistente e accendono la fantasia dei tifosi in maniera trasversale, abbattendo i confini tra le categorie professionistiche e non. Il ritorno in Italia di Douglas Costa, non avverrà sui palcoscenici della Serie A, ma incredibilmente tra i dilettanti con la storica maglia del Chievo Verona. A svelare i retroscena di questo affare sensazionale è stato il dirigente clivense Andrea Fulco ai microfoni di Sky Sport, raccontando una trama curiosa che intreccia amicizia, opportunità internazionali e destini incrociati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Com’è nato il colpo Douglas Costa al Chievo Lo ha raccontato il regista dell’operazione e ds dell’Al Ittifaq Andrea Fulco a Sky Sport: “È partito tutto con Balotelli, mi ha detto che Douglas voleva parlarmi. All’Al Ittifaq avevamo esaurito gli slot per gli stranieri, - facebook.com facebook

