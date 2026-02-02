Balivo piange in diretta | Maria Rita Parsi in tv senza farsi pagare mai Luxuria rivela | Un dolore alla gamba

Caterina Balivo si commuove in diretta, ricordando Maria Rita Parsi, scomparsa all’età di 78 anni. La conduttrice racconta di aver letto la notizia questa mattina e di come molti, tra cui lei, abbiano provato un forte dolore. La puntata di “La Volta Buona” si è trasformata in un momento di ricordo, con Balivo che ha parlato dell’importanza di una figura come Parsi, sempre disponibile e senza mai chiedere compensi. Mentre ci sono anche aggiornamenti su Luxuria, che ha rivelato di aver avuto

Caterina Balivo si commuove, a La Volta Buona, parlando della scomparsa di Maria Rita Parsi. "Questa mattina all'improvviso abbiamo letto una notizia che ha colpito molte persone che hanno avuto l'onore di conoscerla: la Professoressa Maria Rita Parsi se n'è andata a 78 anni", le parole della conduttrice durante la puntata andata in onda oggi 2 febbraio 2026. "Sono sbalordita, l'avevo vista 3 giorni fa. Mi aveva solo detto che aveva un dolore alla gamba e che non aveva tempo di farsi vedere. Vladimir Luxuria ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa improvvisamente. "Aveva un dolore lì": Maria Rita Parsi, la rivelazione di Luxuria a La volta buona. È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. 78 anni, una lunga carriera come docente, era componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato Onu sui diritti del fanciullo e presidente della Fondazione Movimento.

