Luxuria sulla morte di Maria Rita Parsi | L'avevo incontrata tre giorni fa aveva un dolore alla gamba

Vladimir Luxuria ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa improvvisamente. La psicologa aveva incontrato tre giorni fa e le aveva raccontato di un dolore alla gamba. La notizia della sua morte ha lasciato tutti senza parole, nessuno se lo aspettava. Luxuria si dice sconvolta e ancora incredula.

Il mondo della televisione piange Maria Rita Parsi, scomparsa improvvisamente.

