Luxuria sulla morte di Maria Rita Parsi | L'avevo incontrata tre giorni fa aveva un dolore alla gamba

Vladimir Luxuria ricorda Maria Rita Parsi, scomparsa improvvisamente. La psicologa aveva incontrato tre giorni fa e le aveva raccontato di un dolore alla gamba. La notizia della sua morte ha lasciato tutti senza parole, nessuno se lo aspettava. Luxuria si dice sconvolta e ancora incredula.
Il mondo della televisione piange Maria Rita Parsi, scomparsa improvvisamente.
Quando Maria Rita Parsi spiegò perché non aveva voluto figli: “Ho capito cosa vuol dire nascere”
Maria Rita Parsi ha spiegato perché non ha mai voluto figli.
Leggo. . Si è spenta a 78 anni Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta tra le figure più autorevoli in Italia nella difesa dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il suo nome è stato per decenni legato a un lavoro costante e strutturato a fianco delle istituzion facebook
Minori, morta la psicologa ‘voce dei bambini’ Maria Rita #Parsi x.com
