Domenica a Milano, Elly Schlein ha detto che bisogna “riprendersi Tolkien”. Le sue parole hanno suscitato subito ironie, anche perché non è chiaro cosa intendesse davvero. La frase ha fatto discutere tra chi la vede come una battuta e chi invece pensa a un messaggio più serio. La discussione è aperta, e intanto si aspetta di capire se ci saranno repliche o chiarimenti.

Hanno suscitato comprensibili ironie le parole pronunciate domenica da Elly Schlein a Milano: «Dobbiamo riprenderci Tolkien». Sul Foglio, per esempio, Salvatore Merlo si domanda: «Quando, esattamente, la sinistra italiana avrebbe posseduto Tolkien? E come lo avrebbe smarrito? Se lo sono lasciato in treno, come un ombrello?». Ancora più comica, sebbene involontariamente, la replica di Gennaro Sangiuliano: «È davvero singolare che dopo aver insultato e deriso la mostra su Tolkien voluta quando ero ministro della Cultura, ora la segretaria del Pd Elly Schlein voglia trovare ispirazione nel grande scrittore britannico». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - La lezione di Obama a Schlein e Sangiuliano su Tolkien e i libri più seri

Dopo aver insultato e deriso la mostra su Tolkien quando era ministro, Sangiuliano non le manda a dire.

La lotta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni non si ferma alle parole politiche.

