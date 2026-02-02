Tolkien Sangiuliano a Schlein | Faccia ammenda insultò e derise mostra sullo scrittore

Dopo aver insultato e deriso la mostra su Tolkien quando era ministro, Sangiuliano non le manda a dire. Ora, la segretaria del Pd Elly Schlein dice di voler trovare ispirazione nello scrittore britannico. Sangiuliano le chiede di fare ammenda, sottolineando il comportamento precedente. La polemica tra i due continua a tenere banco sulla scena politica.

(Adnkronos) – "È davvero singolare che dopo aver insultato e deriso la mostra su Tolkien voluta quando ero ministro della Cultura, ora la segretaria del Pd Elly Schlein voglia trovare ispirazione nel grande scrittore britannico". Sono le parole di Gennaro Sangiuliano, giornalista e scrittore, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Campania. "Quella mostra, inaugurata da Giorgia Meloni, è stata un successo di pubblico straordinario, con una grande partecipazione di giovani. La dimensione universale di Tolkien era testimoniata dalla parete di tutte le sue traduzioni che ne hanno fatto un successo a tutte le latitudini.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Tolkien Schlein

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Tolkien Schlein

Di chi è Tolkien? La sinistra prova a soffiarlo alla destraDa mezzo secolo fa parte della mitologia che congiunge Msi a Meloni. Chiara Valerio ci spiega come sono stati fraintesi Lo Hobbit e Il Signore ... huffingtonpost.it

**Governo: Tolkien e Pasolini, tra Elly e Giorgia la battaglia (dura) ora è anche culturale**Roma, 2 geb (Adnkronos) - Difficile immaginare le schiere del Nazareno, alla testa Francesco Boccia, cingere d'assedio Minas Tirith. Oppure lanciarsi impavide lungo il Fosso di Helm agli ordini di Pep ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Una buona notizia. Il Tribunale di Roma ha annullato la sanzione da 150mila euro che il Garante della Privacy aveva comminato alla Rai per la diffusione dell'audio tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano (Alain Sangiulian) e la moglie Federica Corsini da parte facebook