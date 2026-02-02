' La grammatica della fantasia' spettacolo in italiano e Lis a Cascina

Domenica 8 febbraio alle 17:30, Cascina ospita “La grammatica della fantasia”, uno spettacolo pensato per bambini e famiglie. Lo spettacolo, ispirato a Munari e Rodari, si tiene al Teatro di Cascina e si presenta in italiano e LIS. La rassegna Domenica a Teatro porta in scena questa produzione de La Piccionaia CPT, che punta a coinvolgere i più piccoli con un evento dedicato alla fantasia e alla creatività.

Uno spettacolo ispirato a Munari e Rodari, in italiano e LISDomenica 8 febbraio alle ore 17:30, la rassegna Domenica a Teatro de La Città del Teatro di Cascina ospita 'La grammatica della fantasia', spettacolo de La Piccionaia CPT, pensato per bambini dai 5 anni e per un pubblico di famiglie.Scritto e diretto da Carlo Presotto, con Emilia Piz e Nicola Noro, 'La grammatica della fantasia' prende ispirazione dalle opere di Gianni Rodari (Grammatica della Fantasia, Il libro degli errori) e di Bruno Munari (Fantasia, Da cosa nasce cosa), costruendo un percorso teatrale giocoso e poetico che invita bambini e adulti a riscoprire il valore dell'errore come possibilità creativa.

