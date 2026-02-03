Spettacolo teatrale per bambini a Cascina | la grammatica della fantasia come insegnante

Domenica pomeriggio a Cascina si tiene uno spettacolo teatrale dedicato ai bambini. L’evento si svolge alle 17:30 al Teatro “La Città del Teatro” in Via Tosco Romagnola, 656. Le famiglie sono invitate a portare i loro figli per un pomeriggio divertente e coinvolgente.

Un evento teatrale per bambini e famiglie si svolge domenica 8 febbraio alle 17:30 a Cascina, presso il Teatro “La Città del Teatro” in Via Tosco Romagnola, 656. Si tratta di “La grammatica della fantasia”, uno spettacolo ispirato alle opere di Gianni Rodari e Bruno Munari, pensato per i più piccoli a partire dai cinque anni. Lo spettacolo, bilingue in italiano e Lingua dei Segni Italiana (LIS), è interamente dedicato alla costruzione di una nuova visione dell’errore, considerato un’opportunità per la creatività. Il protagonista è Sophie, una bambina che ama le parole, ma commette frequenti errori e si sente spesso criticata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Domenica 8 febbraio alle 17:30, Cascina ospita “La grammatica della fantasia”, uno spettacolo pensato per bambini e famiglie.

