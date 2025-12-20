Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta comunale di Mercogliano ha deliberato la richiesta dello stato di emergenza in relazione all’evento franoso che ha colpito il territorio cittadino lo scorso 25 novembre. La decisione è stata assunta nel corso della seduta del 19 dicembre, presieduta dal sindaco Vittorio D’Alessio. Con il provvedimento, l’Amministrazione comunale ha formalmente coinvolto il Presidente della Regione Campania per l’attivazione della procedura presso il Consiglio dei Ministri, passaggio necessario per il possibile riconoscimento dello stato di emergenza nazionale. Secondo quanto evidenziato dal sindaco, la richiesta si rende indispensabile per accelerare gli interventi di messa in sicurezza delle aree interessate dal dissesto e per consentire l’accesso a risorse straordinarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mercogliano chiede lo stato di emergenza per la frana del 25 novembre

