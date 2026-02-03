La Fontana di Trevi diventa ufficialmente a pagamento | boom di biglietti nel giorno dell’inaugurazione Quanto costa il ticket e dove acquistarlo – IL VIDEO

Questa mattina, i visitatori si sono trovati davanti a una sorpresa: per entrare alla Fontana di Trevi bisogna ora pagare 2 euro. La novità, annunciata ieri, è già in vigore e ha portato un afflusso maggiore di persone che vogliono vedere la storica fontana senza rischiare di perdere tempo.

La Fontana di Trevi diventa ufficialmente a pagamento. Ieri, 2 febbraio, è entrato in vigore il biglietto d’ingresso al costo di 2 euro. Come reso noto dalla Sovrintendenza della Capitale, le prevendite sono state aperte alle ore 11 ed è subito stato boom di acquisti: ben 3 mila i tagliandi venduti. A questi si aggiungono 2300 biglietti acquistati a gennaio con le prevendite e 600 ticket cartacei venduti nella biglietteria di via della Stamperia. Il comune di Roma ha introdotto il tagliando per contingentare gli ingressi e tenere sotto controllo un luogo simbolo della Capitale. È bene sottolineare che non tutti dovranno pagare per vedere da vicino la Fontana di Trevi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Da oggi, i turisti che vogliono vedere la Fontana di Trevi devono pagare un biglietto da due euro.

Nel 2026, l'accesso alla celebre Fontana di Trevi diventerà a pagamento, segnando un cambiamento significativo per i turisti che visitano Roma.

Fontana di Trevi, da oggi si paga il biglietto d'ingresso: come acquistarlo, quanto costa e chi può entrare gratis. Tutte le novitàLa Fontana di Trevi diventa a pagamento. Come annunciato lo scorso 19 dicembre, a partire da oggi è entrato in vigore il biglietto di ingresso per turisti e non residenti ... ilmessaggero.it

LA FONTANA DI TREVILa Dolce vita è meno dolce da ieri per i turisti che vorranno avvicinarsi alla Fontana di Trevi, che ufficialmente ha un costo di entrata di 2 euro. Manutenzione, ma anche regolazione dei flussi per ... 9colonne.it

I turisti che visitano la Fontana di Trevi a Roma, famosa in tutto il mondo, ora devono pagare due euro per avvicinarsi a una delle opere più iconiche del mondo. La tassa, introdotta lunedì, fa parte degli sforzi della capitale per gestire l'affollamento e migliorare - facebook.com facebook

