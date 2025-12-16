Fontana di Trevi a pagamento nel 2026 quanto costa il biglietto per i turisti
Nel 2026, l'accesso alla celebre Fontana di Trevi diventerà a pagamento, segnando un cambiamento significativo per i turisti che visitano Roma. Questa decisione mira a gestire meglio il flusso di visitatori e preservare il monumento, introducendo un costo d'ingresso che suscita grande attesa e discussioni sulla sua futura fruibilità.
Roma si appresta a compiere una scelta storica: rendere a pagamento l’accesso a uno dei suoi monumenti più iconici, la Fontana di Trevi. Un biglietto di 2 euro, destinato ai soli turisti, potrebbe arrivare dal 7 gennaio 2026, solo per poter ammirare il capolavoro tardo-barocco di Nicola Salvi. Una misura molto discussa, annunciata e poi derubricata a “ipotesi di lavoro” dal Campidoglio. Ma che riflette la necessità di trovare un equilibrio tra la fruizione e la conservazione del patrimonio, in un’epoca in cui l’overtourism mette a dura prova le città d’arte. I numeri dell’emergenza. Secondo i dati, soltanto nei primi sei mesi del 2025 la Fontana di Trevi ha registrato oltre 5,3 milioni di visitatori, superando gli ingressi del Pantheon nell’intero 2024. Quifinanza.it
