Nel 2026, l'accesso alla celebre Fontana di Trevi diventerà a pagamento, segnando un cambiamento significativo per i turisti che visitano Roma. Questa decisione mira a gestire meglio il flusso di visitatori e preservare il monumento, introducendo un costo d'ingresso che suscita grande attesa e discussioni sulla sua futura fruibilità.

© Quifinanza.it - Fontana di Trevi a pagamento nel 2026, quanto costa il biglietto per i turisti

Roma si appresta a compiere una scelta storica: rendere a pagamento l’accesso a uno dei suoi monumenti più iconici, la Fontana di Trevi. Un biglietto di 2 euro, destinato ai soli turisti, potrebbe arrivare dal 7 gennaio 2026, solo per poter ammirare il capolavoro tardo-barocco di Nicola Salvi. Una misura molto discussa, annunciata e poi derubricata a “ipotesi di lavoro” dal Campidoglio. Ma che riflette la necessità di trovare un equilibrio tra la fruizione e la conservazione del patrimonio, in un’epoca in cui l’overtourism mette a dura prova le città d’arte. I numeri dell’emergenza. Secondo i dati, soltanto nei primi sei mesi del 2025 la Fontana di Trevi ha registrato oltre 5,3 milioni di visitatori, superando gli ingressi del Pantheon nell’intero 2024. Quifinanza.it

Roma, Fontana di Trevi a pagamento dal 2026: biglietto da 2 euro per i turisti, ingresso gratuito per i residenti - Dal 7 gennaio 2026 la Fontana di Trevi diventa a pagamento: i turisti pagheranno un biglietto da 2 euro, mentre i residenti romani continueranno ad avere ingresso gratuito tramite una corsia separata ... msn.com