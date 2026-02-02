Da oggi, i turisti che vogliono vedere la Fontana di Trevi devono pagare un biglietto da due euro. La novità riguarda tutti coloro che non vivono a Roma o nella provincia e che, finora, potevano avvicinarsi gratuitamente all’attrazione. Il nuovo sistema è già in vigore: basta comprare il biglietto online o alle biglietterie per poter ammirare la fontana.

Da oggi, lunedì 2 febbraio, si paga per accedere alla Fontana di Trevi. Il biglietto da 2 euro è richiesto soltanto ai visitatori che non hanno la residenza a Roma o provincia e che. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Fontana di Trevi a pagamento per i turisti, il ticket costa due euro: tutti gli orari. Ecco come acquistare i biglietti

Approfondimenti su Fontana di Trevi

A partire dal 7 gennaio, la Fontana di Trevi a Roma introduce un biglietto d’ingresso di 2 euro per i turisti, segnando una novità nella gestione dei monumenti della città.

A partire dal 2 febbraio, i turisti che vogliono ammirare la Fontana di Trevi dovranno pagare un biglietto di 2 euro.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Fontana di Trevi

Argomenti discussi: Sito Istituzionale | Biglietto d'ingresso per visitare la Fontana di Trevi; Fontana di Trevi a pagamento: ecco come funzionerà il nuovo accesso al monumento; Roma, Fontana di Trevi a pagamento da domani 2 febbraio: biglietti da 2 euro per i turisti; Fontana di Trevi, da lunedì ticket di 2 euro per i turisti. Il Campidoglio incasserà 6,5 milioni l’anno.

Roma, Fontana di Trevi a pagamento da domani 2 febbraio: biglietti da 2 euro per i turistiLeggi su Sky TG24 l'articolo Roma, Fontana di Trevi a pagamento da domani 2 febbraio: biglietti da 2 euro per i turisti ... tg24.sky.it

Arriva il ticket (a pagamento) per visitare la Fontana di TreviCome anticipato durante lo scorso dicembre, dal 2 febbraio 2026 sarà necessario munirsi di biglietto per visitare la celebre opera realizzata dall'architetto Nicola Salvi. Quanto costa e dove si compr ... vanityfair.it

Roma, dal 2 febbraio cambia l’accesso alla fontana di Trevi: chi paga e chi entra gratis Dal 2 febbraio 2026 cambia l’accesso alla Fontana di Trevi, uno dei simboli più riconoscibili di Roma. Ci saranno i tornelli. L’amministrazione capitolina introduce un contrib - facebook.com facebook

Fontana di Trevi, scatta il ticket da 2 euro per i visitatori x.com