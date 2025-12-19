La Turchia minaccia le milizie curde in Siria | Devono integrarsi nell’esercito non ci costringano alle armi

La tensione tra Ankara e le forze curde in Siria si intensifica, con la Turchia che chiede alle milizie di integrarsi nell’esercito ufficiale e avverte sui rischi di un’ulteriore escalation militare. Le minacce turche contro le Forze Democratiche Siriane riflettono le complesse sfide di stabilità e sicurezza nella regione, dove l’esperienza delle SDF nella lotta contro l’Isis rimane un punto di riferimento cruciale.

Ankara continua ad aumentare le minacce contro le Forze Democratiche Siriane (Sdf) la coalizione di milizie arabe-curde a guida curda, operative nell'area nord e centro orientale della Siria, che nel 2015 divennero note per la battaglia di Kobane in cui sconfissero l'Isis e per essere state la fanteria della coalizione occidentale nella guerra contro gli uomini del califfo nero al-Baghdadi. Coalizione a cui formalmente partecipava la Turchia che, però, anziché bombardare i tagliagole jihadisti, prendeva di mira le milizie curde Ypg e Jpg. Nonostante le dichiarazioni turche contro lo Stato Islamico, allora e oggi, l'autocrate Recep Tayyip Erdogan non tollera che l'Sdf rimanga autonoma.

La Turchia apre le porte ai curdi in fuga da Isis - Dopo averli sigillati per due giorni la Turchia ha finalmente deciso oggi di aprire i confini a centinaia di civili curdi siriani in fuga davanti all'avanzata dei miliziani jihadisti dell'Isis, ... avvenire.it

Turchia, Erdogan preferisce risolvere la causa palestinese, ma in casa rimane autoritario e ignora le istanze curde - Recep Tayyip Erdogan dopo aver dato le carte, prima ancora del suo omologo Donald Trump, per arrivare alla firma della tregua tra Hamas e Israele – imponendo che alla cerimonia di Sharm el Sheik non ... ilfattoquotidiano.it

"Vogliono convincere il popolo armeno che se l'Armenia abbandona l'architettura di sicurezza di cui gode con l'aiuto della Russia, non ci sarà alcuna minaccia. E la Turchia vi contribuirà." - facebook.com facebook

