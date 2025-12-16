Fiamma Olimpica notte bianca e premi agli atleti | il Natale messinese all' insegna dello sport

Venerdì e sabato a Messina si svolgeranno gli eventi

Venerdì e sabato prossimi a Messina si svolgeranno gli eventi "Le Stelle dello Sport" e "La Notte Bianca dello Sport" con il passaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 come momento simbolico di unione e celebrazione dello sport.Presentati oggi a Palazzo Zanca le manifestazioni sportive. Messinatoday.it

Fiamma olimpica di majella

Messina, venerdì a distanza di 20 anni torna a sfilare la fiamma olimpica. L'emozione di chi l'ha portata anche nel 1960 - Cortina 2026 tornerà a sfilare per le strade di Messina , percorrendo le vie del centro per 7 chilometri, dal ... rtp.gazzettadelsud.it