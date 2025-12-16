Fiamma Olimpica notte bianca e premi agli atleti | il Natale messinese all' insegna dello sport
Venerdì e sabato a Messina si svolgeranno gli eventi
Venerdì e sabato prossimi a Messina si svolgeranno gli eventi "Le Stelle dello Sport" e "La Notte Bianca dello Sport" con il passaggio della Fiamma Olimpica Milano-Cortina 2026 come momento simbolico di unione e celebrazione dello sport.Presentati oggi a Palazzo Zanca le manifestazioni sportive. Messinatoday.it
Messina, venerdì a distanza di 20 anni torna a sfilare la fiamma olimpica. L'emozione di chi l'ha portata anche nel 1960 - Cortina 2026 tornerà a sfilare per le strade di Messina , percorrendo le vie del centro per 7 chilometri, dal ... rtp.gazzettadelsud.it
Messina: presentate le manifestazioni sportive in programma per il Natale 2025 - Presentate le manifestazioni sportive in programma durante le festività natalizie a Messina fra cui il passaggio della fiamma olimpica. normanno.com
Fiamma olimpica passa da Catania: traffico rivoluzionato Giovedì il percorso da via... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook
La fiamma olimpica arriva in Sicilia! La staffetta della torcia olimpica dei Giochi invernali attraversa Palermo, celebrando un'eredità di pace, unità e amicizia. L'Ambasciatore @USAmbItaly Fertitta e il Coordinatore dell’American Corner Palermo Salvatore Vacc x.com
