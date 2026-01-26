Nel segno di Sant’Agata le creazioni della stilista Valentina Santagati trasformano via Etnea in un percorso devozionale

In occasione della Festa di Sant’Agata 2026, le creazioni di Valentina Santagati, stilista siciliana, arricchiscono via Etnea con un percorso devozionale. Le sue opere, ispirate alla martire catanese, rappresentano un omaggio alla tradizione e alla spiritualità della città, contribuendo a rendere l’evento un momento di riflessione e partecipazione. Un’iniziativa che unisce arte e devozione in un contesto storico e culturale unico.

Anche per la Festa di Sant’Agata 2026 si rinnova l’iniziativa con le creazioni d’arte della stilista siciliana Valentina Santagati, ispirate alla martire catanese, in segno di devozione. Ripercorrendo i passi di Agata tra arte e preghiera, moda e pittura si intrecciano lungo l’asse simbolico di via Etnea, trasformando il cuore della città in un itinerario devozionale e contemplativo che accompagna fedeli e visitatori nel segno della memoria, della fede e della bellezza. In occasione del IX centenario della traslazione delle reliquie di Sant’Agata, la stilista catanese Valentina Santagati ha voluto ancora una volta rendere omaggio alla Santa Patrona attraverso diverse opere, spaziando dalla moda alla pittura.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

